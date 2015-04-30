Белоруска обнаружила в курятине отрубленный палец

Жительница Гродненской области, вскрыв упаковку набора с куриными шейками, почувствовала себя персонажем фильмов ужасов. Обнаруженная там находка, не только надолго отбила у нее всякий аппетит, но и привела к серьезному криминальному разбирательству.

Белоруска обнаружила в упаковке с обычной курятиной отрубленную фалангу человеческого пальца. Она немедленно сообщила в полицию, которая быстро разыскала и фабрику производителя продукта, и работника, потерявшего палец. В ходе расследования было выяснено, что имел место несчастный случай на производстве. По факту инцидента ведется проверка.

Пользователи соцсетей, прознав про это происшествие, возмутились: как ведется контроль на этом предприятии и каким образом о травме сотрудника не стало известно руководству. Кроме этого, по неофициальной информации, стало известно, что у работника-ампутанта отсутствуют еще несколько фаланг пальцев на руках.