В Великобритании 10-летний мальчик отложил поход в туалет, после чего его прооперировали

10-летний мальчик из Великобритании из-за компьютерной игры отложил поход в туалет на 8 часов, после чего попал в больницу. Медики немедленно сделали геймеру операцию.



Мальчик сидел за игрой Word of Warcraft, из-за которой не смог прерваться на поход в туалет. Через 8 часов после появления нужды геймер решил посетить туалет, но почувствовал жгучую боль в области живота. Мальчик сказал об этом родителям, после чего они сразу отвезли сына в больницу.

После обследования врачи диагностировали у него расширение толстой кишки и сразу же его прооперировали. Изначально медики даже приняли диагноз за опухоль. Причиной таких предположений стало также нарушение работы мочевого пузыря. По словам врачей, проблема могла привести к летальному исходу, в случае позднего обращения за медицинской помощью.