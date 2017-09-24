Агрессивная чайка разбивала головы жителям Петрозаводска‍

С самого утра 22 июня птица начала атаковать проходящих людей по улице Федосовой возле дома номер 27, недалеко от БСМП. Первой жертвой стала 64-летняя женщина.

СМИ по Республике Карелия передают новость об агрессивной чайке, которая "терроризировала" Петрозаводск. Оказывается, с самого утра 22 июня она разбивала жителям головы, причем, в буквальном смысле. Как рассказала одна женщина, чья пожилая мать пострадала от действий птицы, ей пришлось вести ее в больницу с рваной раной и шоком. Пенсионерка рассказала, что неожиданно почувствовала резкий удар в затылок и жжение. Подобным образом пострадал как минимум еще один мужчина, остальным прохожим удалось заметить чайку и увернуться.

Как удалось выяснить, недалеко от БСМП она свила гнездо. У нее уже появились на свет птенцы, которых, собственно, она и защищала. Ее потомство гуляло по траве, а она тем временем сидела на фонаре вверху и наблюдала. Когда кто-то из людей был на подходе, она срывалась и нападала, часто целясь в голову.

Местные СМИ решили узнать, что стало с агрессивной птицей. Оказалось, ее птенцов отогнали к пойме реки Неглинка, не так уж и далеко.