В Петербурге двое мужчин утонули в Фонтанке

22 июня из реки выловили два трупа. По данным местных СМИ, мужчины распивали спиртное, а один из них решил переплыть холодную Фонтанку, второй бросился его спасать.

Как сообщается, около сада Маршала Говорова случилось чрезвычайное происшествие. Компания мужчин распивала спиртное, один из них решил переплыть Фонтанку. Однако, он не учел, что река крайне холодная и плыть в воде с температурой в 5 градусов будет весьма сложно.

Второй мужчина, решив спасти своего товарища, отправился за ним в реку. Третий остался на берегу и стал свидетелем того, как два его знакомых утонули. Он позвонил спасателям и сообщил им о случившемся. Петербургская поисково-спасательная служба отправилась на поиски утонувших мужчин, их трупы нашли недалеко от берега.

Детали и подробности происшествия уточняются. В местных СМИ и пабликах в социальных сетях появились данные о том, что погибшие могли быть туристами. Помимо этого, имеются неподтвержденные данные о том, что в Фонтанке утонули мужчина и женщина. В местных правоохранительных органах информацию об утопленниках не комментировали.