Колумбийские болельщики вытащили тонущего россиянина из реки в Казани

События произошли возле одного из кафе на набережной Казанки. Гости ЧМ-2018 сняли инцидент на видео и разместили его на Youtube.

Три колумбийских гражданина отдыхали за столиком у реки в Казани и пили кофе. На их глазах сидевший неподалеку россиянин разделся до трусов и перемахнул через ограду. Болельщики сначала списали опрометчивый поступок на желание выиграть товарищеский спор. Однако вскоре стало понятно, что мужчина пьян и плохо держится на воде.

Тогда жители Колумбии решили вмешаться и спасти тонущего человека. При поддержке окружающих, один из любителей футбола сбросил мужчине трос, а затем полез к реке самостоятельно. Совместными усилиями, посетители кафе вытащили нетрезвого "Володю" на сушу и помогли придти в себя.

Ситуация закончилась благополучно. Гражданин России пожал колумбийцам руки и поблагодарил самого смелого фразой на английском.