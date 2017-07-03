В одну из квартир Москвы заползла змея

В одной из квартир Москвы жители обнаружили сброшенную шкуру экзотической белой змеи, а после и её саму.

Обнаружив животное, хозяйка квартиры сразу вызвала МЧС. Змею отправили в центр передержки диких животных «Простар» департамента природопользования. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты заявили, что змея не ядовитая, но экзотическая. Её порода – маисовый полоз. Размеры этого вида могут достигать в длину до двух метров. Длина найденной змеи составила лишь 50 см. При этом окрас – белый, а глаза – красные, что говорит о принадлежности животного к альбиносам. Ветеринары обеспечат змее правильный уход и питание. Привычное место обитания для этой породы – Северная Америка, в частности, кукурузные поля или поляны, а также деревья. Рацион пресмыкающегося состоит из грызунов.

Для России маисовый полоз считается редкостью. Каким образом змея попала в квартиру пока неизвестно.