В Кемерово опять пожар

Жители Кемерова не успели прийти в себя после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня», как снова возникла угроза. На этот раз пожар произошёл на площадке ООО «Паритет». Предприятие находится в Ленинском районе города Кемерова, и занимается изготовлением битумной крошки. По словам местных жителей, густой дым заполнил всю округу. Площадь пожара по разным данным составляла от 1 тыс. кв. м до 1,3 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС, работавшие на месте происшествия, заверили, что в данный момент чрезвычайное происшествие ликвидировано, пострадавших нет. Специалисты работают над установлением причин возгорания.

Напомним о том, что вследствие пожара в марте 2018 года в ТРЦ Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. После трагедии Россию накрыла волна проверок пожарной безопасности.