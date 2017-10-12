В Германии установят памятник гражданам СССР, погибшим во время Великой Отечественной войны

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В пятницу, 22 июня, во Франкфурте-на-Майне установят крестообразный памятник советским гражданам, погибшим в период Великой Отечественной войны, находившимся в немецких лагерях. На месте, где будет находиться памятник, похоронено около 600 человек, 80 из которых дети. 

 
Над возможностью установки монумента работали представители Совета Федерации, посольства России в Германии, германского федерального совета и департамента экономического развития. 
Разработчиками проекта стали петербургские архитекторы. Для его воплощения были приглашены волонтеры, подготовившие полный списокпогибших граждан СССР, похороненных на территории кладбища во Франкфурте-на-Майне.

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