В Самаре пьяная пенсионерка избила 5-летнюю девочку и сбросила ее с балкона

69-летняя жительница Красноглинского района Самары, будучи в нетрезвом состоянии, стала избивать 5-летнего ребенка. Девочка пыталась позвать на помощь и кричала на балконе, пенсионерка схватила малышку и перебросила ее через перила.

Инцидент случился вечером 21 июня. Ребенок, которого пьяная пенсионерка сбросила с балкона третьего этажа, попал в реанимацию. После того, как девочка упала с высоту, ей оказывали помощь прохожие. Затем, ее увезли в больницу, она получила серьезные травмы и нуждалась в оперативном хирургическом вмешательстве. Ее состояние оценивают как тяжелое.

В региональном СУ СК РФ рассказали, что женщина, избившая и выбросившая с балкона ребенка, не приходится потерпевшей родственницей. С девочкой она осталась по просьбе дяди ребенка. В итоге вместо того, чтобы присмотреть за малышкой, пенсионерка, находясь в пьяном виде, нанесла ребенку ряд травм.

Против пенсионерки возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Подробности и детали происшествия устанавливают следователи.