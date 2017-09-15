Чаринг-Кросс в Лондоне эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Лондонский железнодорожный вокзал был эвакуирован из-за того, что неизвестный мужчина сообщил о наличии бомбы.

22 июня полиция экстренно эвакуировала Чаринг-Кросс. После эвакуации вокзал временно закрыли. Представители британской полиции сообщают, что неизвестный мужчина с бомбой находился на железнодорожных путях.

В настоящее время подозреваемый задержан. При обыске не обнаружено никаких взрывчатых, иных опасных устройств и оружия. Сообщается, что мужчина страдает психическим расстройством. Сотрудники Скотланд-Ярда ещё остаются на месте происшествия. Пострадавших нет. Вокзал в скором времени возобновит работу.

Это не первое происшествие в Лондоне за последний месяц. Напомним, что в среду в метро произошёл взрыв, в результате которого пять человек пострадали. Однако при выяснении всех обстоятельств стало очевидно, что это не террористический акт. Взрыв стал следствием короткого замыкания.