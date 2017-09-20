В Хабаровске пьяный мужчина пытался изнасиловать девочку на глазах у ее маленького брата

Нетрезвый мужчин преследовал девочку, идущую с братом из магазина, затем он избил школьницу и затащил ее в кусты. Маленький брат остался один у дороги и принялся плакать, от изнасилования девочку спасли прохожие.

Как сообщают местные СМИ, 22 июня в Индустриальном районе Хабаровска мужчина пытался надругаться над 11-летней девочкой. Школьница шла вместе со своим маленьким братом по улице города, ее заметил пьяный человек. Мужчина стал звать девочку разными именами, она испугалась и пыталась ускорить шаг, пытаясь скрыться из виду.

Однако, мужчина догнал девочку с братом и утащил ее в кусты. Школьница начала кричать, из-за чего нетрезвый нападающий ударил ее кулаком по лицу. Девочка упала на землю, а мужчина лишь продолжил избивать свою жертву, начиная снимать с себя штаны.

Маленький брат девочки остался стоять на дороге. Ребенок не мог помочь своей сестре, но понимал, что происходит нечто ужасное. На помощь к девочке подоспели две женщины, идущие мимо. Они предотвратили изнасилование и спугнули мужчину.

Женщины проводили детей до дома, однако всю дорогу их преследовал тот самый мужчина. Он угрожал детям и спасшим их людям. Девочка попала в больницу с травмами головы и лица. Родители детей обратились в полицию, сообщив о случившемся. Мужчина, напавший на девочку и хотевший ее изнасиловать на глазах у ее брата, пока что не найден.