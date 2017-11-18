Девочку с мамой привезли из Евпатории в Симферополь после пожара в пансионате

Их транспортировали в лучшую больницу на вертолете. Об этом 22 июня написала пресс-служба крымского Минздрава.

Днем ранее в пансионате "Арсенал" на территории Евпатории произошел крупный пожар площадью 280 квадратных метров. Во время инцидента пять туристов получили травмы. По данным ведомства, трех пациентов разместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

После лечения в городской больнице, 7-летнюю девочку вместе с мамой привезли в Симферополь. Теперь женщина и ребенок будут получать медицинскую помощь от врачей из ожогового центра клинической больницы скорой помощи № 6. Их состояние по прежнему оценивают, как тяжелое.

Жизнь ещё одного пострадавшего продолжают спасать в Евпатории. В четверг сообщалось о жертве пожара, который получил ожоги 60% тела. Вероятно, тяжесть ранений не позволяет доставить его в столицу Крыма.