Добрые жители Волгограда вернули ценные вещи журналисту из Нигерии

Гость ЧМ-2018 в России получил обратно свою сумку с деньгами, документами и фотоаппаратом, которые потерял на улице. Такую историю 22 июня рассказала пресс-служба областной администрации.

Жители Волгограда отыскали на улице ценные вещи, среди которых был именной бэйдж аккредитации журналиста из Нигерии Ннамди Обании, который приехал в Россию по заданию радиостанции City 105,1 fm. Добрые и ответственные горожане отнесли находку в полицию. Правоохранители обратились в пресс-центр чемпионата и связались с владельцем.

Волгоградцы встретились с Ннамди Обанией и в сопровождении полицейских лично вернули ему сумку. Нигерийский журналист весьма обрадовался, что все его имущество, включая наличные, осталось нетронутым. Он поблагодарил жителей Волгограда за порядочность и поведал о своем путешествии. По словам корреспондента, он приехал в Россию освещать ЧМ-2018. Сначала Обания посетил Калининград, а оттуда прилетели в Волгоград. Вещи он потерял где-то по дороге из аэропорта в отель. Лишь во время заселения он заметил отсутствие сумки.