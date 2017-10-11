Страшная буря привела к гибели человека в Польше

22 июня из-за непогоды травмировались около десятка человек. О последствиях природного катаклизма рассказали на телеканале TVN24.

Страшная буря разразилась в Польше и оставила без электроэнергии более 331 тысяч домов. За последние сутки бригады МЧС и пожарных около 4400 раз отправлялись реагировать на сигналы пострадавших. Последствия бури привели к гибели одного человека и ранениям множества местных жителей.

По данным СМИ, самый сильный удар пришелся по Куявско-Поморскому и Мазовецкому воеводствах. Власти предполагают, что на следующий день погодные условия должны вернуться в норму. Пока специалисты пытаются восстановить поврежденную электросистему.