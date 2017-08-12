Адрес есть – отеля нет: в Нижнем Новгороде иностранные фанаты ЧМ забронировали несуществующую гостиницу

Болельщики, прибывшие в Нижний Новгород на игру ЧМ-2018, столкнулись с трудностями из-за несуществующего отеля. Номера иностранцы бронировали еще зимой, на картах и в других сервисах отель Savinn Hotel есть, а вот в реальности такой гостиницы не существует.

Как сообщается, болельщики из Аргентины и Хорватии, которые приехали в Нижний Новгород для просмотра матча и поддержки своих сборных, оказались без жилья. Фанаты заблаговременно позаботились о месте своего проживания, еще зимой они ставили брони на номера. Однако, по прибытию в Нижний Новгород, отеля, который был ими забронирован, они попросту не нашли.

Волонтеры города рассказали, что на многих популярных сервисах по бронированию есть отель Savinn Hotel. Однако, как утверждают пользователи, адрес есть – отеля нет. Болельщики попытались отыскать гостиницу с забронированными номерами, но это им не удалось.

В итоге, волонтеры помогли фанатам найти жилье в других хостелах. По данным местных СМИ, из-за несуществующего отеля без номеров для проживания могли остаться несколько десятков иностранцев. Волонтеры намерены разобраться в ситуации и выяснить, почему же в сервисах адрес и данные об отеле есть, а в реальности – такой гостиницы попросту не существует.