В Тюмени при взлете с Рощино загорелся самолет "ЮТэйр" АТR-72

Инцидент зафиксировали утром 22 июня 2018 года. Лайнер поднимался в небо, чтобы доставить пассажиров в Ханты-Мансийск, однако они вовремя заметили загоревшиеся шасси.

В Тюмени при взлете с авиагавани Рощино загорелся самолет российской компании "ЮТэйр", которая занимается выполнением пассажирских и грузовых авиарейсов. Об этом сообщают отечественные СМИ. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксировали с лайнером модели АТR-72. Воздушное судно ЮТ319 должно было направляться из административного центра Тюменской области в Ханты-Мансийск, пассажиров эвакуировали два раза.

Пассажиров пустили в салон, однако сообщили о технических неполадках и попросили выйти. Согласно их рассказам, спустя примерно час их пригласили войти снова, передав информацию о том, что все неполадки устранены. Уже при взлете один из клиентов "ЮТэйр" заметил, что левые шасси горят. Тогда полет вновь отменили, оперативно эвакуировав всех находящихся внутри воздушного судна.