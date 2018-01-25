Болельщика из Аргентины наказали за прилюдное оскорбление россиянки
Отныне он не сможет посещать игры чемпионата мира по футболу 2018 года из-за изъятия у него Fan ID. Информацию передает Патрисия Буллрич, которая занимает должность министра безопасности страны, расположенной в Южной Америке.
На родине наказали болельщика из Аргентины за прилюдное оскорбление россиянки. Данные об этом разместила на своей официальной странице в Twitter Патрисия Буллрич. Она нарекла его образ действий сексистским и неуважительным. По ее словам, как только об этом узнали в Министерстве безопасности Аргентины, то сразу обратились к российским властям с просьбой забрать у виновника право и дальше посещать матчи чемпионата.
Ранее СМИ сообщали об аргентинце, который опубликовал на своей странице одной из социальных сетей совместную видеозапись с русской девушкой. На ней запечатлено, как он просит ее повторять за собой неприличное выражение на испанском языке. Она, по всей видимости, не знала, что произносит фразы неприличного содержания, поэтому подчинялась.
Sexista e irrespetuoso. Después de que las autoridades rusas dieran lugar a nuestro pedido, Fernando Penovi, el argentino que usó a una joven rusa para decir obscenidades, no podrá ingresar a los estadios. Se suma a los 3000 que quedaron fuera del #MundialRusia2018. pic.twitter.com/CTTgZ0RDSR— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 21, 2018