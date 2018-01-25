Болельщика из Аргентины наказали за прилюдное оскорбление россиянки

Отныне он не сможет посещать игры чемпионата мира по футболу 2018 года из-за изъятия у него Fan ID. Информацию передает Патрисия Буллрич, которая занимает должность министра безопасности страны, расположенной в Южной Америке.

На родине наказали болельщика из Аргентины за прилюдное оскорбление россиянки. Данные об этом разместила на своей официальной странице в Twitter Патрисия Буллрич. Она нарекла его образ действий сексистским и неуважительным. По ее словам, как только об этом узнали в Министерстве безопасности Аргентины, то сразу обратились к российским властям с просьбой забрать у виновника право и дальше посещать матчи чемпионата.

Ранее СМИ сообщали об аргентинце, который опубликовал на своей странице одной из социальных сетей совместную видеозапись с русской девушкой. На ней запечатлено, как он просит ее повторять за собой неприличное выражение на испанском языке. Она, по всей видимости, не знала, что произносит фразы неприличного содержания, поэтому подчинялась.