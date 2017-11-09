В Швейцарии на горной вершине оборвался фуникулер: 400 человек были заблокированы

Людей эвакуировали на вертолетах. Инцидент случился на горе Piz Gloria, которая была показана в фильме о Джеймсе Бонде «На секретной службе Ее Величества».

Как сообщается, 400 туристов поднимались на гору Piz Gloria. На высоте 3,048 метров над уровнем моря кабель фуникулера оборвался. В итоге, туристы оказались заблокированы на горной вершине.

На вершине горы, куда направлялись туристы, расположен вращающийся ресторан. Данная достопримечательность, как и сама гора Piz Gloria, была показана в фильме о Джеймсе Бонде, который был показан в 1969 году.

Людей спасли на вертолетах. Спасатели на четырех воздушных суднах эвакуировали туристов и доставили их на территорию горнолыжного курорта Мюррен. Издание Reuters, сообщившее о происшествии, также добавило, что в инциденте никто не пострадал. Всех людей, которые застряли на сломавшемся фуникулере, доставили на безопасную территорию без травм и повреждений.