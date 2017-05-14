Прямое попадание хот-дога отправило в больницу пожилую фанатку

Пожилая болельщица бейсбольного клуба «Филадельфия Филлис» Кэти Маквей не могла себе представить, чем закончится ее очередной поход на стадион. В перерыве она была атакована необычным способом и отправилась прямиком с трибун в больничную палату.

В игровой паузе зрителей по традиции развлекает талисман команды Филли. Из большой пластмассовой пушки он вел обстрел трибун хот-догами. Одна из сосисок в булочке угодила в лицо, не ожидавшей такого, Кэти. «Он появился из ниоткуда и был очень твердым, как тонна кирпичей», - пожаловалась старушка. Прямое попадание хот-дога, не прошло бесследно.

Пожилая фанатка была отвезена в больницу, где ей сделали компьютерную томограмму, чтобы исключить сотрясение мозга. Однако, теперь ее лицо украшает крупная гематома. Кети Маквей не собирается никого наказывать. Талисмана команды Филли она великодушно простила. А клуб, в свою очередь, предоставит ей право бесплатно посетить ближайшую игру команды.