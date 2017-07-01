В Ленобласти парень спустя 20 лет увидел мать и убил ее сожителя

В Ленобласти молодого парня обвиняют в убийстве. Его жертвой оказался избранник его матери.

Согласно информации правоохранительных органов, молодой человек вырос в детском доме. В 22 года он приехал в город Волхов для того, чтобы оформить прописку в квартире, которое государство выделило ему, как сироте. В итоге парень выяснил, что в этом городе проживает его мать, оставившая его еще ребенком. Тогда ее лишили родительских прав и с тех самых пор она никак не контактировала со своим сыном. Он решился спустя двадцать лет разлуки увидеться с женщиной.

В гости к матери он пошел не один, а вместе со своим хорошим другом. Воссоединение семьи прошло достаточно хорошо и этот момент решили отпраздновать. Вот только у молодых парней не заладилось общение с мужчиной, который оказался сожителем матери обвиняемого. Между ними началась ссора, переросшая в драку. Парни нанесли сильные удары 53-летнему мужчине в области головы. От сильных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Правоохранительные органы задержали виновных в смерти мужчины. Возбудили уголовное дело по статье "убийство по неосторожности и нанесение тяжких телесных повреждений". На заседании суда парням вынесли приговор: 6 лет и 7 лет лишения свободы соответственно.