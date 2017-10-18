«Ужасно грязно»: В пермской детской больнице неделю не убирали в туалетах

Детская больница в Перми по улице Лебедева ужаснула родителей полнейшей антисанитарией: толстый слой пыли и грязи, ужасный запах в туалетах и мусор, который не убирали неделю.

Родители одного из пациентов детской больницы поделились в сети снимками ужасного состояния туалетов в медицинском заведении. Авторы записи утверждают, что за неделю пребывания на стационаре в санузлах ни разу не проводилась уборка.

Комментаторы порекомендовали обратиться с жалобой в Министерство здравоохранения Пермского края или страховую компанию, чтобы работники наконец-то оживились и привели больницу в порядок. Некоторые пользователи встали на защиту санитарок, которые занимаются уборкой. «Штат работников сократили, а пациенты всё ещё не научились ценить чужой труд и поддерживать чистоту», - пишут жители.