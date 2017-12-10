Крымский Минздрав рассказал о здоровье пяти пострадавших при пожаре в Епатории

21 июня спасатели МЧС эвакуировали из горящего пансионата "Арсенал" 30 человек и спасли 10. Некоторые из них попали в медучреждение с серьезными травмами.

Пресс-служба крымского Миндзрава рассказала, что при пожаре в Евпатории трое получили тяжелые травмы. Их разместили в реанимационном отделении городской больницы. Среди госпитализированных есть 7-летний ребенок.

Ещё двое пострадавших обратились к медикам, получив легкий урон для здоровья. Врачи оказали амбулаторную помощь и отпустили пациентов домой. Представители ведомства добавили: при помощи санавиации к пациентам добрался комбустиолог из Центра медицины катастроф и скоро помощи.

Информацию дополнил мэр Евпатории Андрей Филонов. Он утверждает, что у одного из госпитализированных обожжено 60% тела.

Как сообщило МЧС, пожар возник на крыше частного гостевого дома на Симферопольской улице около 14 часов. Предполагается, что огонь возник из-за неисправности проводки, а затем перешел на другие объекты пансионата и охватил площадь в 280 квадратных метров. Пожарные устранили пламя через полтора часа. За это время полностью сгорела крыша и часть жилых комнат. Экспертам предстоит выяснить точные данные о причине инцидента.