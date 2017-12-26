Полиция Флориды арестовала подозреваемого убийцу XXXTentacion

В четверг, 21 июня, полицейские штата Флорида арестовали подозреваемого убийцу американского репера Джасея Дуэйна Онфроя, известногопоклонникам как XXXTentacion. Исполнителя обнаружили мертвым в автомобиле 18 июня.



22-летнего подозреваемого зовут Дедрик Ди Уильямс. По данным полиции, предполагаемый убийца был осужден за хранение оружия, насилие и вооруженное нападение на граждан. Кроме этого, Дедрик был притянут к ответственности за угон транспортного средства.

Мотивы убийства репера пока не сообщаются. Сотрудники полиции продолжают вести расследование.

Ранее сообщалось, что в убийстве подозреваются два чернокожих мужчины. Убийца был одет в красную маску.