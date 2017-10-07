Уральскому художнику угрожают из-за кастинга пенисов

Уральский художник планирует проект, для которого он организовал кастинг пенисов. На такую идею его вдохновил Криштиану Роналду.

У себя на кастинге деятель искусства ожидает увидеть молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Идеей проекта он называет демонстрацию жизненного цикла животных. Художник назвал несколько периодов, которые войдут в его картину: рождение, время жизни и момент, когда животное умирает и становится частью продуктов питания. Например, пельмени или же колбаса. Однако такая идея нового проекта понравилась далеко не всем, кто узнал о ней.

По словам молодого человека, как только он публично заявил о новом проекте, его идее и кастинге пенисов, то ему тут же стали поступать звонки с угрозами. Художник утверждает, что ему обещали с ним расправиться. Вот только в полицию он еще не обращался, так как считает, что подобное будет довольно нелегко доказать правоохранительным органам.

От своей идеи художник несмотря на угрозы отказываться не собирается. Он заявил, что сделает то, что задумал. Правда, на кастинг пенисов приходят люди старше 25 лет, что очень расстраивает творца.