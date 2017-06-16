Коза рожала вместо хозяйки: пророк из Зимбабве спас семью от бабушкиного проклятия

Дайна Махуни и её супруг 15 лет не могли завести ребенка и справились с проблемой, избавившись от домашнего скота. Об этом пишет издание Bulawayo24News со слов местной жительницы.

Супруги из Зимбабве обращались за помощью и к медицине, и к народным целителям, и к религии. Однако результат появился только после вмешательства пророка из Булавайо. Тот исследовал проблему и обнаружил, что виной бесплодию бабушкино проклятие, которое передалось через козу.

Дайна Махуни вспомнила, как отчаялась родить и вместе с мужем активно занялась фермерским бизнесом. Дела пошли хорошо - доставшаяся от бабушки коза постоянно рожала близнецов. За несколько лет у кормилицы появилось 16 малышей, которые принесли доход хозяйке.

Женщина предположила, что из-за проклятия коза рожала вместо неё. Семейная пара последовала совету пророка: убила всё накопившееся стадо и сожгла останки. Буквально через пару месяцев Дайна Махуни забеременела. Совсем скоро она родит своего первенца.