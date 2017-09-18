67-летний пенсионер ограбил женщину-почтальона ради погашения кредита

Жителя Калачеевского района Воронежской области отправили в тюрьму на 2,5 года за нападение с ножом на работника почтовой службы.

Ситуация, которая произошла в марте этого года, наконец-то получила свое логическое завершение. Почтальон пришла домой к супружеской паре для выдачи пенсии. Пока жена обвиняемого пересчитывала деньги, 67-летний Николай Стрибжев приставил к горлу почтальона нож и потребовал отдать все деньги из сумки. Выполнив просьбу, пострадавшая вырвалась на улицу и позвала на помощь соседей. Поймали преступника уже в Калачеве. При злоумышленнике было около 25 тыс рублей наличными.

Обвиняемый признался, что деньги ему требовались на погашение кредитного долга. Но в итоге, жителя Ворожеской области приговорили к 2,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Известно, что Н. Стрибжев уже был осужден ранее и провел в тюрьме 38 лет из 67-ми.

На Кубани полиция арестовала 60-летнего мужчину за хранение и употребление конопли. Обвиняемый объяснил, что это необходимая процедура из-за бессонницы. В общей сложности, у пенсионера нашли 150 г запрещенного вещества. На данный момент он освобожден под подписку о невыезде, но по статье о незаконном хранении наркотиков он может получить до 10 лет тюремного срока.