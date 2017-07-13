Голливудского режиссера признали виновным в смерти украинки

Не так давно мать украинской модели Яны Касьян заявила о пропаже дочери. Девушку нашли мертвой.

Тело Яны Касьян было изуродовано, а эксперты выяснили, что из ее тела выкачали всю кровь. Мертвой девушку нашли в доме ее возлюбленного, голливудского режиссера Блейка Лейбела. Правоохранительные органы собрали необходимые доказательства и направили дело в суд. На заседании суда режиссера признали виновным в убийстве его девушки. Известно, что на заседании присутствовала и мать убитой, которая и подала заявление о пропаже дочери.

Когда только нашли тело девушки, то эксперты установили, что после ужасных травм, которые изуродовали ее тело, она прожила еще восемь часов. Сотрудники правоохранительных органов назвали это убийство самым ужасающим за долгое время.

К слову, Блейк Лейбел был не только режиссером, а и автором серии комиксов "Синдром", в котором идет речь о серийных убийцах. Сообщается, что в одном из выпусков описана такая смерть, какую он сделал и для Яны Касьян.

Известно, что во время, когда Блейк начал встречаться с Яной, у него была супруга, которая ждала от него уже второго ребенка. Его жена была на восьмом месяце беременности и тогда он подал на развод. Отношения с Касьян были стабильными до того момента, когда она сказала ему о том, что ждет ребенка. Касьян подарила ему сына.

После этого режиссера обвиняли в преступлении сексуального характера и Яна не верила ему, из-за чего забрала ребенка и уехала жить к матери. Однажды она решилась встретиться с Блейком, после чего пропала. На момент смерти девушки ее сыну было всего несколько месяцев.