В ночном клубе убили турецкую певицу Хэсер Тулу
В курортном городе Бодрум убили турецкую певицу Хэсер Тулу. Свои последние минуты исполнительница провела в ночном клубе «Медуза».
По данным турецких полицейских, у клуба, находящегося на Барлар-стрит, остановилось авто, из которого вышел вооруженный гражданин. Злоумышленник открыл огонь по заведению, вследствие чего пострадали шестеро человек, а Хэсер Тулу и хозяин заведения получили смертельные ранения.
С помощью камер видеонаблюдения, установленных на стенах ночного клуба, сотрудники полиции разглядели номер машины, из которой вышел претупник.
Полицейские нашли автомобиль и задержали четырех подозреваемых. О подробностях их допроса станет известно позже.