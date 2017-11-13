В ночном клубе убили турецкую певицу Хэсер Тулу

В курортном городе Бодрум убили турецкую певицу Хэсер Тулу. Свои последние минуты исполнительница провела в ночном клубе «Медуза».



По данным турецких полицейских, у клуба, находящегося на Барлар-стрит, остановилось авто, из которого вышел вооруженный гражданин. Злоумышленник открыл огонь по заведению, вследствие чего пострадали шестеро человек, а Хэсер Тулу и хозяин заведения получили смертельные ранения.

С помощью камер видеонаблюдения, установленных на стенах ночного клуба, сотрудники полиции разглядели номер машины, из которой вышел претупник.

Полицейские нашли автомобиль и задержали четырех подозреваемых. О подробностях их допроса станет известно позже.