Гонки в Южном Бостоне чуть было не обернулись для пилота М. Джонса гибелью во время пожара. Из горящей машины его достал отец, находившийся неподалеку.

На американских гонках NASCAR в штате Вирджиния произошло столкновение двух машин. Гонщик Майк Джонс потерял управление и вылетел в забор, его автомобиль возгорелся. На пит-стопе находился папа пострадавшего, который не раздумывая прибежал на помощь сыну раньше спасателей.

Дин, отец гонщика, достал из машины сына, убедился, что тот в порядке и передал его в руки службы спасения. За свой героический и поистине отцовский поступок мужчина все же был наказан. По правилам гонок NASCAR он не имел право выходить на трассу и спасать гонщика. Джонсу-старшему придется больше не нарушать правил, так как при повторном таком действии его больше не допустят на гонки в качестве зрителя.

Отец гонщика сказал прессе следующее: «У меня не было времени испугаться, я должен был вытащить сына из машины. Я просто отец, просто отец, помогавший своему ребенку. Никто бы не смог остановить меня от спасения сына».

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов собрал гоночный автомобиль по своим чертежам. Посетив центр спортивных автомобилей, политик доработал на схеме одну из представленных машин, а после обновления сам сел за ее руль и опробовал ее.