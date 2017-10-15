В Томской области мужчина решил убить бывшую жену и дочь

В Томской области судят мужчину за покушение на убийство. Его жертвами были бывшая жена и маленькая дочь.

Согласно информации следственного комитета, до этого инцидента семья переехала в Краснодарский край. Тогда супруги уже жили отдельно. Уже в апреле этого года обвиняемый перебрался жить в Крымск, где проживали его бывшая жена, тесть и маленькая дочь. Выяснилось, что после этого мужчина захотел переехать с женщиной и дочерью в другой город, однако получил от любимой отказ и это его безумно разозлило. Тогда он решился на крайние меры.

Мужчина в порыве гнева нанес сильные удары ножом и женщине, и дочери. Благодаря тому, что пострадавшие вовремя получили нужную врачебную помощь, они выжили после этого. После экспертизы было доказано, что обвиняемый был полностью в нормальном психологическом состоянии.

Теперь сотрудники полиции отправили все доказательства в суд для дальнейшего разбирательства и вынесения приговора.