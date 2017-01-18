Знающая язык жестов горилла Коко умерла в Калифорнии

46-летняя звезда научных фильмов скончалась на территории заповедника в горах Санта-Крус. Печальную новость объявили сотрудники организации Gorilla Foundation.

Горилла по кличке Коко появилась на свет в зоопарке Сан-Франциско, штат Калифорния. Биолог Франсин Пэттерсон практически сразу принялся учить малышку общаться при помощи жестов по исследовательской программе Стэндфордского университета.

Горилла, уже хорошо знающая невербальный язык, появлялась во множестве документальных фильмов. Два раза Коко публиковали на страницах популярного журнала National Geographic. Особенной стала обложка номера 1978 года. Для неё выбрали селфи гориллы, когда она успешно сфотографировала себя в зеркале.

Представители Gorilla Foundation очень огорчены тем фактом, что столь одаренное животное умерло. Они отметили способность покойной сопереживать окружающим, что заинтересовало миллионы людей.