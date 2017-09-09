В Воронеже утром упал метеорит

21 июня началось не без происшествий. Жители Центральной России стали свидетелями появления неопознанного летающего объекта, и поспешили поделиться мнением, метеорит это или нет.





Сегодня утром социальные сети заполонили фотографии и видео пользователей, которые стали очевидцами появления в небе космического объекта в Воронежской, Орловской и Липецкой областях. Некоторые жители говорят, что даже ощутили ударную волну от столкновения с поверхностью Земли, и уверены, что это был метеорит. По мнению доктора физико-математических наук Ольги Сильченко, космический объект, оставивший белый след на небе, действительно мог оказаться метеоритом.

Руководитель обсерватории «Ка-Дар» Станислав Короткий указывает, что метеорит не долетел до Земли, а сгорел в атмосфере. Такое явление астрономы часто называют болидом. Болид и метеорит отличаются только тем, что метеорит проходит через атмосферу и достигает поверхности Земли. Болид же сгорает в проходя через плотные воздушные слои нашей планеты, не достигая её. Взрыв предположительно произошёл над Липецкой областью. Однако из-за яркой вспышки, радиус которой составил примерно 300-500 км, взрыв был виден и в других областях.

Падение метеоритов – явление нередкое, однако, из-за того, что многие из них сгорают в атмосфере, оно остаётся практически незаметным. Например, в ноябре 2017 года Станислав Короткий высказывал своё мнение относительно вошедшего в атмосферу Земли над Мурманской областью болида. Специалист отметил, что данный космический объект являлся суперболидом.