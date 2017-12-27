Адвокат в Курске хотел «купить» показания 12-летней девочки

В Большесолдатском районе Курской области состоялся суд над адвокатом, который пытался дать взятку пострадавшей семье и получить их ложные показания.

Юристу нужны были неправдивые сведения в суде, чтобы спасти «шкуру» своего подсудимого. Ранее 26-летнего курянина обвинили в интимном контакте с лицом, не достигшем 16-ти лет. К потерпевшей 12-летней девочке и ее матери пришел вышеупомянутый правозащитник и предложил взятку в объеме 25 тыс рублей, обещая «подкрепить» ее ноутбуком и еще одной суммой – 200 тыс рублей.

Мать потерпевшей обратилась в правоохранительные органы. Во время очередной встречи адвокат был арестован и получил штраф в размере 60-ти тыс рублей.



