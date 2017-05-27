В Евпатории горит санаторий "Арсенал"

В четверг, 21 июня, в евпаторийском санатории «Арсенал» произошло возгорание. По данным спасательных служб, распространение огня началось с кровли санатория, позже распространившись по всему зданию.



Пожарные сообщают, что, в связи с возгоранием, пострадало три человека, десять эвакуировали, остальные сами покинули здание. Один изпострадавших получил сильные ожоги, его состояние оценивается как тяжелое. Площадь пожара составила 200 кв м. Сотрудники спасательных служб продолжают ликвидировать огонь.