В Марксе 18-летняя мать убила своего ребенка

В Марске вынесли приговор 18-летней девушки. Сообщается, что она по неосторожности убила своего ребенка.

Согласно информации следствия, еще зимой девушка родила здорового и доношенного ребенка. Однако после рождения своей дочери в домашних условиях она не стала обращаться в больницу за медицинской помощи. В результате этого после рождения ребенок не получил нужного врачебного ухода. Из-за этого малышка умерла по вине своей 18-летней матери. Причину смерти удалось установить: механическая асфиксия из-за того, что ребенку закрывали рот и нос постельным бельем.

Своей вины обвиняемая не стала отрицать перед правоохранительными органами. За преступление суд приговорил девушку с 1,5 годам лишения свободы.

Напомним, что недавно в Ленобласти отравился двухлетний ребенок. Это случилось, когда семья отправилась на пикник, и родители на минуту отошли от сына. Тогда малыш случайно выпил из бутылки средство для розжига огня. В итоге пикник закончился больницей. Родители вызвали "скорую помощь" и ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.