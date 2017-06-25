В Приморье мужчина украл телефон у подростка‍ после звонка

Взрослый житель Приморья попросил средство связи у подростка, который проходил возле автосервиса, расположенного по улице Тимирязева.

Сотрудники Главного управления МВД по Приморскому краю сообщают о случае, в ходе которого в административном центре, Владивостоке, мужчина украл телефон у подростка‍ после звонка. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован в апреле текущего года. По возбужденному по факту происшествия уголовному делу уже произошло рассмотрение в суде, который определил наказание для преступника - один год тюремного заключения.

По ходу судебного разбирательства удалось выяснить все обстоятельства произошедшего. Так, оказалось, что мужчине действительно требовалось позвонить, так как он не нашел своего старого знакомого на месте его работы. Шиномонтажная мастерская была закрыта, поэтому он попросил телефон у проходящего мимо подростка. После пары звонков к нему подъехало такси, он сел в него и уехал, оставив смартфон за шесть тысяч рублей при себе.