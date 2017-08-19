Ученые исследуют территорию, на которой проводился "Вудсток"

Американские ученые начали исследование территории, на которой в 1969 году проводился знаменитый рок-фестиваль «Вудсток». На данный момент археологи из Бингемтонского университета провели раскопки, чтобы воссоздать место расположения сцены и остальных конструкций, поставленных на время фестиваля.

Один из самых знаменитых фестивалей рок-музыки прошел с 15 по 18 августа 1969 года на территории сельской местности Бетел в штате Нью-Йорк. Событие получило свою популярность за счет большого количества посетителей, а именно 500 тыс. человек, и выступавших мировых звезд – Джимми Хендрикса, Джо Кокера, The Who, Дженис Джоплин, Джоан Баэз, Рави Шанкара, Карлоса Сантаны и других гениев музыки 60-70-х годов.

Во врея проведения рок-фестиваля зафиксировано 3 смерти: один человек умер от передозировки героином, второго сбил трактор, а третий упал с конструкции. Также, по неофициальным данным, во время музыкального праздника родилось два ребёнка. Кроме полученных гонораров, впечатлений и эмоций, «Вудсток» получил право на издательство документального фильма, позже поучившего «Оскар».

Ученые решили воссоздать карту известного фестиваля, прошедшего 50 лет назад. Исследователям было необходимо узнать точные границы территории фестиваля, место, где находилась толпа, сцена и фонари. Для этого фотографий фестиваля оказалось мало.

Среди находок оказались незначительные вещи, такие, как алюминиевые банки, осколки от бутылок и т.д. Но одними из важных ориентиров стали следы от забора, отделявшего зрителей от сцены. Археологи полагают, что это находка может стать отправной точкой для дальнейших исследований.