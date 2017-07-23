Пожилая британка умерла на отдыхе по дороге в туалет

60-летняя Элизабет Ишервуд уехала на виллу в Северный Уэльс для уединенного отдыха. Ночью женщина пошла в уборную, но случайным образом забрела в сушилку, где умерла от обморожения за несколько дней.

По версии полиции, Элизабет шла в темноте в туалет, но по своей ошибке попала в сушильный шкаф. Дверь за ее спиной захлопнулась, а на крики и стук никто из соседей не отреагировал. Как выяснилось позже, ее стук в стену слышал сосед, но решил, что это лишь неудобства из-за ремонта.

Элизабет искала пути спасения, начала даже снимать полки и разбирать кладку на стене. С другой ее стороны висела картина, которую умершая посчитала еще одной крупной преградой на пути к освобождению и сдалась. До свободы ей оставалось буквально пара сантиметров, но Ишервуд перешла ко второй стене, где пробила трубу с ледяной водой. Голая, в холодном помещении с ледяной водой, британка продержалась два дня, после чего скончалась от переохлаждения.

Нашли ее сантехники, которые пришли чинить протечку трубы. Увидев труп, они сразу обратились в правоохранительные органы.

В Саратове служба спасения приехала на вызов соседей «пострадавшей» женщины, которую маленький внук запер в туалете, но не смог открыть. Спасателям пришлось взламывать двери и освобождать «заложницу» из уборной.