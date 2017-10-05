Неадекватные россияне с мачете предупредили губернатора Камчатки о "национальной угрозе"

19 июня семейная пара настойчиво прорывалась на встречу с Владимиром Илюхиным и была задержана полицейскими после непродолжительной беседы. Об этом сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники.

По предварительным данным, 31-летняя женщина и 32 летний мужчина караулили губернатора рядом со зданием администрации Камчатки. Они ожидали главу региона рядом со своей машиной. Сотрудники правительства отмечают, что видели на капоте автомобиля несколько мачете или подобное им холодное оружие.

Завоевав внимание Владимира Илюхина, неадекватные россияне договорились о личной беседе. В администрации собеседники предупредили главу Камчатки о "национальной угрозе" и призвали организовать крупную международную пресс-конференцию, чтобы они донесли важную новость до широкой общественности.

Сам Владимир Илюхин прокомментировал инцидент. Он опроверг информацию о "мачете", однако подтвердил неадекватность граждан. Губернатор добавил, что приглашал пару в свой личный кабинет, однако те испугались и убежали. После этого супругов задержала полиция Петропавловска-Камчатского.

Источники из МВД рассказали о поведении задержанных в ОВД. Мужчина и женщина заявили, что их отравили наркотическими веществами, измазав в них весь автомобиль. После таких слов горожан отправили на медицинскую экспертизу в наркодиспансер. Выяснилось, что мужчину ранее судили за распространение и употребление наркотиков, а также лишили водительских прав за управление транспортом в неадекватном состоянии.