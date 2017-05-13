До сих пор многие из них недоумевают, чем именно был неопознанный летящий объект, который показался в небе над городом Елец 21 июня в 4:15 утра.

В Липецкой области жители наблюдали приземление инопланетного корабля. Естественно, эту версию поддержали не все жители Черноземья, однако никто из них не спорит, что произошедшее было весьма странным. В сети появилось видео, на котором запечатлено явление. В комментариях к нему жители Черноземья стали обсуждать его и делиться своими впечатлениями.

Так как все произошло очень рано, некоторые пожаловались, что проснулись от громкого шума, как будто от взрыва. Другие же говорили, что видели все своими глазами: что-то похожее на метеорит полыхнуло в небе, разделив его на две части, оставив за собой шлейф, и погасло у земли. Именно поэтому некоторые стали говорить о приземлении инопланетного корабля.

Тем не менее, другие пользователи продвигали теорию о том, что это был космический мусор - обломки спутника "Глонасс-М", которые не сгорели в атмосфере.