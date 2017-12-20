В Калифорнии в коробке с куклой наши 36$ тыс.

В штате Калифорния США сотрудник магазина «Discovery» нашел 36$ тыс. в коробке с фарфоровой куклой. Благодаря честности сотрудника, хозяин денег получил их обратно.

Рэй Рейнхарт решил пожертвовать коллекцию фарфоровых кукол магазину после смерти своей матери. Мужчина даже не знал, что внутри пожертвования находится конверт с крупной суммой.

Вскоре после возвращения домой Рэю Рейнхарду поступил звонок от того самого сотрудника, который не посмел присвоить себе чужие сбережения. Мужчина был безмерно благодарен честному продавцу и забрал свои деньги.

Аналогичный случай ранее произошел в штате Техас. Женщина, отдав старое пальто умершего мужа в комиссионный магазин, даже не подозревала о наличии в его карманах немалой суммы. Сотрудница магазина обнаружила четыре конверта, в которых, в общей сумме, оказалось 17 500$. Она немедля сообщила о находке вдове. Женщина забрала оставленные мужем деньги, сказав, что они смогут решить её финансовые пробемы.