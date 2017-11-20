Новые "письма": в посольство Австрии в Москве передали два конверта с порошком

Зарубежные дипломаты снова получают подозрительные вещества от неизвестных адресатов. 21 июня полицейские сообщили об очередном эпизоде.

Неустановленные лица передали в посольство Австрии в столице России два конверта, наполненных порошком. Состав и природу новых химических "писем" анализируют российские эксперты.

Австрийское посольство в Москве расположено в районе Хамовники на Староконюшечном переулке. Под ведомство выделили старинный особняк фабриканта Николая Миндовского.

Около недели назад аналогичную посылку прислали сотрудникам посольства Польши. Подробности экспертизы всё ещё неизвестны.