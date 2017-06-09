В Хакасии мужчина изнасиловал 9-летнюю соседку

В Хакасии мужчина в нетрезвом состоянии обманул несовершеннолетнюю девочку и надругался над ней.

Согласно информации правоохранительных органов, 31-летний мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он увидел свою соседку - девятилетнюю девочку. Обвиняемый обманул ребенка: он стал просить ее помощь найти ему якобы его пропавшего кота. Доверчивая девочка согласилась помочь своему соседу. В "поисках пропавшего кота" они вместе зашли на территорию береговой линии дренажного канала. Именно там мужчина напал на девочку и изнасиловал ее.

После преступления он поспешил скрыться с места происшествия. Его жертва, девятилетний ребенок, не растерялась и рассказала обо всем своей матери. К слову, вернулась домой девочка с ранами и ссадинами по всему телу. Сотрудники полиции разыскали главного подозреваемого. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "изнасилование лица, не достигшего 14-летия". Сейчас полиция собрала все доказательства и отправила дело в суд для дальнейшего разбирательства и выбора меры наказания.