"Безбожник": В Хакасии молодой парень обокрал храм

Злоумышленник пробрался в Успенский храм ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Отец Константин, местный настоятель, выразил сожаление о молодом человеке.

Сотрудники Главного управления МВД Республики Хакасии сообщили о случае, в ходе которого 19-летний молодой человек обокрал храм небольшого поселка Майна. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован в этом месяце. Настоятель храма отец Константин высказался по поводу произошедшего. "Безбожник", - произнес он. По его мнению, от этого поступка человек больше сделал ущерба себе, чем что-то приобрел.

Оказалось, пропали лишь деньги из ящика для пожертвований. Икон и другой атрибутики молодой парень не взял. На "дело" он пошел, изрядно напившись, и полученные деньги хотел спустить на алкоголь. Тем не менее, после заявления в полицию подозреваемого быстро нашли. Продолжается следствие, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.