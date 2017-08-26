Бетонщик погиб на Крымском мосту

Инцидент произошел через несколько дней после того, как все активно праздновали открытие Крымского моста.

Продолжались строительства железнодорожного моста в Крым. Во время работы крановщик, видимо, не убедился в том, что вокруг нет работников или других посторонних людей, и начал разворачивать кран. В этот момент рядом стоял бетонщик. Мужчину придавил груз к железному ограждению специального рабочего моста. В итоге мужчина получил тяжелые травмы, которые не совместимы с жизнью, и спасти его уже не удалось. Он умер прямо на месте происшествия.

Правоохранительные органы проводят расследование по факту этой трагедии на Крымском мосту. Главным подозреваемым с самого начала был крановщик. Мужчину обвиняют в убийстве по неосторожности из-за недобросовестного выполнения своих профессиональных обязанностей. Известно, что сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело и ведут дополнительные проверки для поиска нужных доказательств.