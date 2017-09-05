Утечку хлорсодержащего кремния в Усолье-Сибирском проверяет прокуратура

Правоохранители Иркутской области заинтересовались попаданием в воздух химикатов неработающего предприятия "Усольехимпром". Так в четверг объявила пресс-служба ведомства.

Ангарская природоохранная прокуратура проверяет обстоятельства аварии в Усолье-Сибирском. 21 июня около часу ночи по местному времени на промышленной площадке опрокинулась цистерна, что привело к утечке токсичного хлорсодержащего кремния. Предполагается, что вещество может нанести вред людям, которые живут всего в 2 километрах от места инцидента.

Прокуроры оценивают соблюдение законодательных норм на фоне утечки. Они анализируют работу надзорных органов, которые сейчас просчитывают последствия происшествия. Например, иркутский Роспотребнадзор на выявил в воздухе опасную концентрацию хлорсодержащих химикатов. Эксперты ведомства также не располагают информацией о пострадавших и обратившихся в медучреждения.

В прокуратуре обратили внимание на множество заброшенных строительных объектов, которые остались на промышленной площадке. Они приказали местным властям составить дорожную карту для устранения следов работы химических предприятий, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды.