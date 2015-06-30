Борта находились в критически опасной близости друг от друга, так как техническое оборудование одного из них дало сбой.

Над Ростовом едва не столкнулись два самолета. Подробнее о произошедшем пишут местные СМИ. Согласно информации, которую они передают, инцидент был зафиксирован в утреннее время 21 июня. Один из лайнеров направлялся из Ставрополя в Москву, а другой летел из Москвы в Ереван. Пилоты одного из них заметили сигнал датчика TCAS, который указывает на то, что самолет может столкнуться с другим воздушным судном. Они приняли решение снизить высоту, что и вызвало опасную ситуацию. Тем не менее, в результате им удалось благополучно разойтись в воздухе.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о находке Поискового объединения "АвиаПоиск", сотрудники которого обнаружили обломки военного самолета во Владивостоке, который потерпел крушение на территории Владивостока еще в советское время.