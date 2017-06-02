Подростка нашли мертвым у центра тибетской медицины в Петербурге

Тело 17-летнего обнаружили в Центральном районе города 20 июня. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на собственные источники в МВД.

Около 14 часов очевидцы заметили подростка, лежащего во дворе дома №12 по Фурштатской улице, где расположен центр тибетской медицины Санкт-Петербурга. Молодого человека нашли уже мертвым.

Правоохранители и бригада "скорой помощи" осмотрели погибшего, не обнаружив на трупе следов насильственной смерти. Они направили труп в морг для более подробной экспертизы, которая должна назвать причину гибели гражданина. Полиция продолжает проверку обстоятельств инцидента и уже выяснили личность юноши. Источники отметили, что в здании и поблизости от него нет камер наружного наблюдения, что осложняет работу следственных органов.