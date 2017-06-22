В Брянске рыбак убил товарища из-за улова

В Брянске осудили мужчину, который убил своего товарища. 47-летнего убийцу отправили в колонию.

Согласно информации следствия, трагедия произошла тогда, когда двое мужчин отправились на Десну для того, чтобы устроить рыбалку. Оба товарища уже были в нетрезвом состоянии. После длительного времени в лодке они все же приплыли к берегу. Там они стали делить улов, вот только из-за этого началась ссора. Спор из-за рыбы перерос в конфликт и началась драка. Тогда обвиняемый ударил своего товарища кулаками по голове, а в рот засунул кусок ткани. Пострадавший умер от того, что задохнулся. Когда он умер, то его тело убийца столкнул в воду.

Правоохранительные органы собрали все имеющиеся доказательства и задержали преступника. Правда, мужчина на допросе не признал своей вины. Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии. Приговор также не устроил обвиняемого. Он посчитал, что его вину никто доказать не смог, а значит, что вердикт судьи можно считать несправедливым. Преступник подал заявление в апелляционный суд, однако его наказание осталось прежним.