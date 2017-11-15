Произошел пожар в отеле Новой Москвы

Утром 21 июня в Новой Москве произошел пожар.

Инцидент случился на территории отеля "Белые аллеи". Сообщают, что возгорание началось с пристройски к гостиннице. На место происшествия тут же приехали спасатели. Известно, что примерно в 6:20 службе спасания удалось ликвидировать пожар. Также сотрудники службы эвакуировали из здания 50 человек, которые находились внутри, половина из них - несовершеннолетние дети. К счастью, из-за инцидента в отеле никто не пострадал. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют причину возгорания.

Напомним, что недавно неприятный случай произошел в Челябинске. Там из-за газового баллона прогремел взрыв в жилом доме. В социальных сетях жители стали делиться ужасающими фактами: как только был услышан громкий хлопок, то стекла из окон в подъезде повылетали, а стена между двумя квартирами просто развалилась. Людям даже пришлось выбираться через дырку в стене, так как дверь завалило и пройти нормально было невозможно. Людей эвакуировали и предложили разместиться в школе, которая находится рядом.

Согласно данным правоохранительных органов, одну женщину отправили в больницу с подозрением на инсульт. Также известно, что еще одна жительница и ее ребенок получили серьезные ожоги. Пострадавших в больницу отвезли неравнодушные соседи, решив не ждать приезда спасателей.